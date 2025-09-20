Tarihte bugün: 20 Eylül
20 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 20 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
20 Eylül'de yaşanan olaylar
622 - Muhammed ile Ebu Bekir, Medine'ye hicret etti.
1187 - Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü kuşattı.
1519 - Portekizli kâşif Ferdinand Magellan, 270 kişi ve 5 gemiyle İspanya'dan yola çıktı.
1633 - Galileo Galilei, Dünya'nın Güneş'in etrafında döndüğünü söylediği için, Roma Engizisyon Mahkemesi'nde yargılandı.
1922 - Fransız ve İtalyan kuvvetleri, Çanakkale'den çekildi.
1928 - İtalya Krallığı'nda "Yüksek Faşist Konsey", en yüksek yasama organı oldu.
1933 - Başbakan İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın, Sofya'yı ziyaretinde, 6 Mart 1929 tarihli Bulgaristan-Türkiye Tarafsızlık Antlaşması'nın süresi uzatıldı.
1937 - Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde, Atatürk'ün de isteğiyle, Türkiye'nin ilk "Resim ve Heykel Müzesi" açıldı.
1942 - Ukrayna'nın Letiçiv kentinde, Alman SS Birlikleri, iki gün içinde yaklaşık 3 bin Yahudi'yi öldürdüler.