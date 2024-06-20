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Tarihte bugün: 20 Haziran

20 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 20 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 20 Haziran - Sayfa 1

20 Haziran'da yaşanan olaylar

404 - Ayasofya, çıkan isyanlar sırasında yakıldı.

1481 - II. Bayezid ile Cem Sultan arasında Yenişehir Ovası'nda yapılan taht savaşını, Cem Sultan kaybetti.

1837 - Kraliçe Victoria, 18 yaşında Birleşik Krallık tahtına çıktı. 63 yıldan fazla tahtta kalarak en uzun süre saltanat süren Birleşik Krallık Hükümdarı olacaktır.

1877 - Alexander Graham Bell, dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario Eyaleti'ndeki Hamilton şehrinde başlattı.

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Tarihte bugün: 20 Haziran - Sayfa 2

1840 - Samuel Morse, telgrafın patentini aldı.

1884 - Mülkiye Mühendis Mektebi kuruldu.

1920 - Çerkez Ethem kuvvetleri, Yozgat Ayaklanması'nı bastırmak üzere Ankara'dan yola çıktı.

1938 - 19 Mayıs, 3466 sayılı kanunla Milli Bayram olarak kabul edildi. Gençlik Marşı, Gençlik ve Spor Bayramı Marşı olarak kabul edildi.

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Tarihte bugün: 20 Haziran - Sayfa 3

1943 - Adapazarı'nda meydana gelen 5,6 şiddetindeki depremde 346 kişi öldü.

1946 - Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi, Şefik Hüsnü liderliğinde kuruldu.

1960 - Mali ve Senegal bağımsızlığını ilan etti.

1961 - Türkiye, iş gücü ihracına başladı. Almanya'ya gitmek isteyenler, Türkiye İş Kurumu'nun önünde toplandı.

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Tarihte bugün: 20 Haziran - Sayfa 4

1965 - Cezayirli lider Ahmed Ben Bella, askerî darbeyle iktidardan uzaklaştırıldı. Askerî darbeyi, Albay Huari Bumedyen yönetiyordu.

1987 - Pınarcık katliamı: PKK militanları, Mardin'in Ömerli ilçesindeki Pınarcık köyünde 16'sı çocuk 30 kişiyi öldürdü.

1990 - Akçaabat'ta büyük bir sel felaketi meydana geldi. 39 kişi öldü, 4 kişi kayboldu.

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