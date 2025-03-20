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Tarihte bugün: 20 Mart

20 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 20 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 20 Mart - Sayfa 1

20 Mart'ta yaşanan olaylar

1602 - Hollanda Doğu Hindistan Şirketi kuruldu.

1792 - Fransa Milli Meclisi, giyotinle idamı onayladı. Adını, mucidi Fransız doktor Joseph Ignace Guillotin'den alan giyotin, ilk kez 25 Nisan 1792'de kullanıldı.

1815 - Napolyon, Elbe adasından kaçışının ardından, 140.000 kişilik düzenli ordu ve 200.000 kişilik gönüllü güçler eşliğinde Paris'e girdi.

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Tarihte bugün: 20 Mart - Sayfa 2

1852 - ABD'de Harriet Beecher Stowe'un ünlü kölelik karşıtı romanı, Tom Amca'nın Kulübesi ilk kez yayımlandı.

1861 - Arjantin'in Mendoza şehri, şiddetli bir depremle büyük hasar gördü.

1899 - Sing Sing Hapishanesi'nde Martha M. Place, elektrikli sandalyede idam edilen ilk kadın oldu.

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Tarihte bugün: 20 Mart - Sayfa 3

1913 - Çin Milliyetçi Partisi'nin (Kuomintang) kurucusu Sung Çiao-jen, bir suikast girişiminde yaralandı ve 2 gün sonra öldü.
1916 - Albert Einstein, görecelik kuramını yayınladı.
1922 - ABD'nin ilk uçak gemisi USS Langley hizmete girdi.

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Tarihte bugün: 20 Mart - Sayfa 4

1933 - Dönemin Münih Polis Şefi olan Heinrich Himmler, Naziler'in ilk toplama kampı, Dachau Toplama Kampı'nın kurulmasını emretti ve Theodor Eicke'yi de Kamp Komutanı olarak atadı.

1942 - Naziler, Polonya'nın Zgierz kentinde 100 Polonyalıyı bir çalışma kampından alıp öldürdüler.

1942 - Alman Schutzstaffel Birlikleri, batı Ukrayna'nın Rohatin kentinde 600'ü çocuk, 3000 Yahudiyi bir gün içinde öldürdüler.

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