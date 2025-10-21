  1. Ekonomim
Tarihte bugün: 21 Ekim

21 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 21 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

21 Ekim'de yaşanan olaylar

1520 - Ferdinand Magellan, Güney Amerika'nın güneyinde, kendi ismiyle anılan boğazı keşfetti.

1600 - Japonya'nın Sengoku Devrini sona erdirip, Tokugawa dönemine geçirecek Sekigahara Meydan Muharebesi başladı.

1805 - Amiral Nelson komutasındaki İngiliz filosu, İspanya'nın güneybatısında Trafalgar'da Napolyon'un Birleşik Fransız-İspanyol Donanmasını yendi. Amiral Nelson da savaşta öldü.

1854 - Kırım Savaşı'nın başlaması üzerine modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale, 38 başka hemşireyle birlikte Üsküdar'daki Selimiye Kışlası'na gönderildi.

1860 - İlk özel siyasi gazete Tercümanı Ahval çıkmaya başladı. Sahibi Yozgatlı Çapanoğlu Agah Efendiydi.

1878 - Almanya'da Otto von Bismarck antikomünist özellikteki Anti-Sosyalist Yasa'yı yürürlüğe soktu.

1879 - Thomas Edison, karbon filamanlı elektrik ampulünü icat etti.

1935 - Almanya, Milletler Cemiyeti'nden resmen ayrıldı.

1938 - Japonlar, Çin'in Kanton şehrini işgal etti.

1940 - Ernest Hemingway'in Çanlar Kimin İçin Çalıyor kitabı New York'ta basıldı.

1944 - Kızıl Ordu tarafından Alman sivillere karşı Nemmersdorf Katliamı işlendi.

1945 - Fransa'da kadınlar, ilk kez oy kullanma hakkı elde etti.

