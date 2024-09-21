Tarihte bugün: 21 Eylül
21 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 21 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
21 Eylül'de yaşanan olaylar
1698 - Osmanlı-Venedik Savaşı'nın bir parçası olan Semadirek Deniz Muharebesi gerçekleşti.
1792 - Ulusal Konvansiyon, Fransa'da monarşiyi kaldırdı.
1858 - Babür İmparatorluğu yıkıldı.
1903 - İlk kovboy filmi "Kit Carson"un prömiyeri, ABD'de yapıldı.
1918 - Megiddo Savaşı, Suriye'nin Osmanlı İmparatorluğu tarafından kaybı ile sona erdi.
1924 - Mustafa Kemal Paşa, "Halk, köylüler bana her yerde iş programını şu iki kelime ile ihtar ettiler; Yol, mektep" dedi.
1932 - Himaye-i Etfal Cemiyeti tarafından düzenlenen "Alaturka Güreş" müsabakaları Taksim Stadyumu'nda yapıldı.
1938 - İlk TV haber programı, BBC'de yayınlandı.
1938 - Südet Krizi'nde Polonya, Çekoslovakya sınırına asker sevk etti.
1943 - İnönü Ansiklopedisi'nin ilk fasikülü yayımlandı.
1947 - Zonguldak Kozlu kömür ocaklarında grizu patlaması: 48 işçi öldü.
1949 - Erzurum - Hasankale demiryolu ulaşıma açıldı.
1958 - Başbakan Adnan Menderes, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti olmadığını, İsmet İnönü'nün siyaseti bırakması gerektiğini, basının istediğini yazamayacağını söyledi. Menderes, "Bize yumruk atan İsmet Paşa'yı alır layık olduğu muameleyi yaparız" dedi.
1960 - 27 Mayıs günü "Hürriyet ve Anayasa Bayramı" olarak kabul edildi.
1964 - Malta, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.
1977 - Türk lirası devalüe edildi; Dolar 19,25 lira, Mark 8,27 lira oldu. Bu, Milliyetçi Cephe hükümeti'nin bir yılda yaptığı üçüncü devalüasyon oldu.