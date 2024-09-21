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Tarihte bugün: 21 Eylül

21 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 21 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 21 Eylül - Sayfa 1

21 Eylül'de yaşanan olaylar

1698 - Osmanlı-Venedik Savaşı'nın bir parçası olan Semadirek Deniz Muharebesi gerçekleşti.

1792 - Ulusal Konvansiyon, Fransa'da monarşiyi kaldırdı.

1858 - Babür İmparatorluğu yıkıldı.

1903 - İlk kovboy filmi "Kit Carson"un prömiyeri, ABD'de yapıldı.

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Tarihte bugün: 21 Eylül - Sayfa 2

1918 - Megiddo Savaşı, Suriye'nin Osmanlı İmparatorluğu tarafından kaybı ile sona erdi.

1924 - Mustafa Kemal Paşa, "Halk, köylüler bana her yerde iş programını şu iki kelime ile ihtar ettiler; Yol, mektep" dedi.

1932 - Himaye-i Etfal Cemiyeti tarafından düzenlenen "Alaturka Güreş" müsabakaları Taksim Stadyumu'nda yapıldı.

1938 - İlk TV haber programı, BBC'de yayınlandı.

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Tarihte bugün: 21 Eylül - Sayfa 3

1938 - Südet Krizi'nde Polonya, Çekoslovakya sınırına asker sevk etti.

1943 - İnönü Ansiklopedisi'nin ilk fasikülü yayımlandı.

1947 - Zonguldak Kozlu kömür ocaklarında grizu patlaması: 48 işçi öldü.

1949 - Erzurum - Hasankale demiryolu ulaşıma açıldı.

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Tarihte bugün: 21 Eylül - Sayfa 4

1958 - Başbakan Adnan Menderes, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti olmadığını, İsmet İnönü'nün siyaseti bırakması gerektiğini, basının istediğini yazamayacağını söyledi. Menderes, "Bize yumruk atan İsmet Paşa'yı alır layık olduğu muameleyi yaparız" dedi.

1960 - 27 Mayıs günü "Hürriyet ve Anayasa Bayramı" olarak kabul edildi.

1964 - Malta, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1977 - Türk lirası devalüe edildi; Dolar 19,25 lira, Mark 8,27 lira oldu. Bu, Milliyetçi Cephe hükümeti'nin bir yılda yaptığı üçüncü devalüasyon oldu.

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