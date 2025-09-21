Tarihte bugün: 21 Eylül
21 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 21 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
21 Eylül'de yaşanan olaylar
1698 - Osmanlı-Venedik Savaşı'nın bir parçası olan Semadirek Deniz Muharebesi gerçekleşti.
1792 - Ulusal Konvansiyon, Fransa'da monarşiyi kaldırdı.
1858 - Babür İmparatorluğu yıkıldı.
1903 - İlk kovboy filmi "Kit Carson"un prömiyeri, ABD'de yapıldı.
1918 - Megiddo Savaşı, Suriye'nin Osmanlı İmparatorluğu tarafından kaybı ile sona erdi.
1924 - Mustafa Kemal Paşa, "Halk, köylüler bana her yerde iş programını şu iki kelime ile ihtar ettiler; Yol, mektep" dedi.