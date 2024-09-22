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Tarihte bugün: 22 Eylül

22 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 22 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 22 Eylül - Sayfa 1

22 Eylül'e yaşanan olaylar

1792 - Fransa'da Cumhuriyet ilan edildi.

1864 - Rus birlikleri Çernyayev komutasında Çimkent'i ele geçirdi.

1903 - Italo Marchioni, dondurma külahının  patentini aldı.

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Tarihte bugün: 22 Eylül - Sayfa 2

1919 - Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kuruldu.

1939 - Dikili ve çevresinde deprem: 100'den fazla kişi öldü. Dikili ve Karaburun tamamen yıkıldı.

1940 - Bakanlar Kurulu, İstanbul'da çıkan Le Journal d'Orient gazetesini yedi gün süreyle kapattı. Gazetenin resmi dış politikaya aykırı yayın yaptığı ileri sürüldü.

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Tarihte bugün: 22 Eylül - Sayfa 3

1950 - Yeni Baştan gazetesinin kurucusu ve yazarı Aziz Nesin hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi. Nesin, "Sosyal düzeni yıkmaya yönelik yayın" yapmakla suçlanıyor.

1958 - CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, "Demokrasiye paydos demeye Demokrat Parti Genel Başkanı'nın gücü yetmeyecektir" dedi.

1964 - Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, "Yassıada Yargılamaları" hükümlüleri; Refik Koraltan, Rüştü Erdelhun, Selim Yatağan ve Nedim Ökmen'i hastalık nedeniyle affetti.

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Tarihte bugün: 22 Eylül - Sayfa 4

1980 - İran-Irak Savaşı başladı.

1984 - Gökova Körfezi'nde termik santral kurulmasına karşı çıkan köy kadınları eylem yaptılar.

1986 - 12 Eylül darbesi sonrası Alparslan Türkeş, ilk kez Milliyetçi Çalışma Partisi'nin (MÇP) İstanbul mitinginde konuştu.

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