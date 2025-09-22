Tarihte bugün: 22 Eylül
22 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 22 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
22 Eylül'de yaşanan olaylar
1792 - Fransa'da Cumhuriyet ilan edildi.
1864 - Rus birlikleri Çernyayev komutasında Çimkent'i ele geçirdi
1903 - Italo Marchioni, dondurma külahının (kornet) patentini aldı.
1919 - Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kuruldu.
1939 - Dikili ve çevresinde deprem oldu. Depremde 100'den fazla kişi öldü. Dikili ve Karaburun tamamen yıkıldı.
1940 - Bakanlar Kurulu, İstanbul'da çıkan Le Journal d'Orient gazetesini yedi gün süreyle kapattı. Gazetenin resmi dış politikaya aykırı yayın yaptığı ileri sürüldü.