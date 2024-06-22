  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 22 Haziran

Tarihte bugün: 22 Haziran

22 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 22 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 22 Haziran - Sayfa 1

22 Haziran'da yaşanan olaylar

MÖ 217 - Rafya Savaşı: Antik Mısır Ptolemaios Krallığı Ordusu, III. Antiohos idaresindeki Seleukos İmparatorluğu Ordusu'nu Filistin’de bozguna uğrattı.

1633 - Engizisyon Mahkemesi'nce mahkum edilen Galile, Kopernikçi görüşlerini ve Dünya'nın döndüğüne ilişkin tezini inkar etmek zorunda kaldı.

1691 - II. Ahmed, 21. Osmanlı Padişahı olarak tahta çıktı.

1812 - Napolyon Bonapart Rusya'ya sefer düzenledi.

1 | 6
Tarihte bugün: 22 Haziran - Sayfa 2

1911 - V. George, taç giyerek resmen Büyük Britanya kralı oldu.

1919 - Amasya Genelgesi yayınlandı.

1925 - 20 Haziran'da İstanbul'da tutuklanan gazeteciler, Doğu İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmak üzere Diyarbakır'a gönderildi.

1939 - Adana Elektrik Şirketi satın alınarak devletleştirildi.

2 | 6
Tarihte bugün: 22 Haziran - Sayfa 3

1939 - Hindistan'da, Subhas Chandra Bose tarafından Tüm Hindistan İlerleme Bloku adlı parti kuruldu.

1940 - II. Dünya Savaşı, Fransa Muharebesi: Fransa, imzalanan ateşkes antlaşmasıyla Almanya'ya teslim oldu.

1941 - II. Dünya Savaşı: Nazi Almanyası, Barbarossa Harekâtı'nı başlatarak SSCB'yi istila etmeye başladı.

1941 - Hırvatistan'da ilk silahlı antifaşist örgüt kuruldu.

3 | 6
Tarihte bugün: 22 Haziran - Sayfa 4

1942 - Erwin Rommel, Tobruk'u ele geçirdikten sonra Generalfeldmarschall rütbesine terfi ettirildi.

1945 - İller Bankası Kuruluş Kanunu kabul edildi.

1976 - Kanada'da idam cezası kaldırıldı.

1978 - Plüton'un uydusu, Charon keşfedildi.

4 | 6