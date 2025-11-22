Tarihte bugün: 22 Kasım
22 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 22 Kasım‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
22 Kasım'da yaşanan olaylar
1497 - Portekizli denizci Vasco de Gama, Ümit Burnu'na vardı.
1617 - I. Mustafa Padişah oldu. Babadan oğula geçen taht, bu kez kardeşe geçmiştir. Akıl sağlığı bozuk olan I. Mustafa, 3 ay sonra tahttan indirilmiş, 1622'de yeniden tahta çıkmış, 1623'te tekrar indirilmiştir.
1909 - Tıp Fakültesi'ne bağlı Diş Hekimliği bölümü kuruldu.
1922 - Edirne ilinin Havsa ilçesi Yunan işgalinden kurtuldu.
1922 - Mısır'da Howard Carter, yardımcısı George Herbert de Carnarvon'la birlikte firavun Tutankhamun'un mezarını açtılar.
1925 - Şapka Devrimi'ne karşı gösteriler sürüyor; Kayseri'de gösteriler yapıldı.