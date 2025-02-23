Tarihte bugün: 23 Şubat
23 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 23 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
23 Şubat'ta yaşanan olaylar
532 - Bizans imparatoru I. Justinianus, Konstantinopolis'te Ayasofya'nın inşası emrini verdi.
1653 - Batı Anadolu'daki şiddetli depremde, Denizli, Nazilli, Tire ve Uşak'ta evler yıkıldı, binlerce kişi öldü ve yaralandı.
1660 - XI. Karl, İsveç Kralı oldu.
1893 - Rudolf Diesel, dizel motorun patentini aldı.
1898 - Emile Zola, Fransız Hükümetini anti-semitist tutumundan dolayı eleştirdiği için hapse girdi.
1903 - Küba, Guantanamo Körfezini Amerika Birleşik Devletleri'ne kiraladı.
1918 - Kızıl Ordu, Lev Troçki tarafından kuruldu.
1921 - Sevr Antlaşması'nın değiştirilmesi için Londra'da bir konferans toplandı. Konferans, 12 Mart'ta bir anlaşmaya varılamadan dağıldı.
1934 - III. Leopold, Belçika Kralı oldu.