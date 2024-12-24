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Tarihte bugün: 24 Aralık

24 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 24 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 24 Aralık - Sayfa 1

24 Aralık'ta yaşanan olaylar

1144 - Musul Atabeyi İmadeddin Zengi, Urfa'yı fethederek Urfa Kontluğu'na son verdi.

1865 - Müttefik ordusunun bazı eski üyeleri Pulaski'de (Tennessee, ABD) özel bir sosyal kulüp kurdular. (Ku Klux Klan)

1871 - Giuseppe Verdi'nin Aida adlı operası, Süveyş kanalı'nın açılış kutlamalarında, Kahire'de ilk kez çalındı.

1923 - Arnavutluk'ta Cumhuriyet ilan edildi.

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Tarihte bugün: 24 Aralık - Sayfa 2

1931 - Türkiye'nin ilk sivil havacılık kulübü Aero Kulüp, İstanbul'da kuruldu.

1941 - İkinci Dünya Savaşında Hong-Kong, Japonların eline geçti.

1943 - ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, General Dwight D. Eisenhower'i Müttefik Kuvvetler Komutanlığına atadı.

1945 - Sodder ailesinin evinde yangın çıktı ve 5 çocuk kayboldu.

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Tarihte bugün: 24 Aralık - Sayfa 3

1947 - Gerilla lideri Markos Vafiadis önderliğindeki yaklaşık 20 bin komünist, Yunanistan'ın kuzeyinde Serbest Yunan Hükümeti ilan etti.

1951 - Libya, Fransa ve Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1963 - Kıbrıs'ta Kanlı Noel: Lefkoşa'daki Kumsal bölgesinde Tabib Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi ile Hakan, Rum milliyetçileri tarafından banyo küvetinde öldürüldü.

1963 - TRT Kanunu kabul edildi.

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Tarihte bugün: 24 Aralık - Sayfa 4

1964 - Seylan (Sri Lanka) ve Hindistan Madras'ta kasırga meydana geldi. 7 bin kişi öldü.

1966 - Sovyet araştırma istasyonu Luna 13 ay yüzeyine yumuşak iniş yaptı.

1968 - "Ortak Pazar'a Hayır" haftası başladı.

1974 - Beatles topluluğu dağıldı.

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