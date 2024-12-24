Tarihte bugün: 24 Aralık
24 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 24 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
24 Aralık'ta yaşanan olaylar
1144 - Musul Atabeyi İmadeddin Zengi, Urfa'yı fethederek Urfa Kontluğu'na son verdi.
1865 - Müttefik ordusunun bazı eski üyeleri Pulaski'de (Tennessee, ABD) özel bir sosyal kulüp kurdular. (Ku Klux Klan)
1871 - Giuseppe Verdi'nin Aida adlı operası, Süveyş kanalı'nın açılış kutlamalarında, Kahire'de ilk kez çalındı.
1923 - Arnavutluk'ta Cumhuriyet ilan edildi.
1931 - Türkiye'nin ilk sivil havacılık kulübü Aero Kulüp, İstanbul'da kuruldu.
1941 - İkinci Dünya Savaşında Hong-Kong, Japonların eline geçti.
1943 - ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, General Dwight D. Eisenhower'i Müttefik Kuvvetler Komutanlığına atadı.
1945 - Sodder ailesinin evinde yangın çıktı ve 5 çocuk kayboldu.
1947 - Gerilla lideri Markos Vafiadis önderliğindeki yaklaşık 20 bin komünist, Yunanistan'ın kuzeyinde Serbest Yunan Hükümeti ilan etti.
1951 - Libya, Fransa ve Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
1963 - Kıbrıs'ta Kanlı Noel: Lefkoşa'daki Kumsal bölgesinde Tabib Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi ile Hakan, Rum milliyetçileri tarafından banyo küvetinde öldürüldü.
1963 - TRT Kanunu kabul edildi.