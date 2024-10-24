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Tarihte bugün: 24 Ekim

24 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 24 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 24 Ekim - Sayfa 1

24 Ekim'de yaşanan olaylar

1260 - Memlük Sultanı Seyfeddin Kutuz, siyasi rakibi Baybars tarafından öldürüldü.

1857 - İlk futbol kulübü Sheffield FC kuruldu.

1882 - Alman bilim insanı Robert Koch, verem mikrobunu keşfetti.

1911 - Orville Wright, Kuzey Carolina'da hava aracı ile 9 dakika 45 saniye havada kalarak yeni bir Dünya rekoru kırdı. Bu rekor 10 yıl süresince kırılamıyacaktır.

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Tarihte bugün: 24 Ekim - Sayfa 2

1912 - Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı ve Sırp Orduları arasındaki Kumanova Muharebesi Sırpların galibiyeti ile sonlandı.

1914 - I. Dünya Savaşı: Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında Kafkasya Cephesi başladı.

1926 - Ünlü illüzyonist Harry Houdini Detroit, Michigan'daki Garrick Tiyatrosu'nda son gösterisine çıktı.

1929 - New York Borsası'nda hisse senetleri düştü. Bu çöküş sürecini izleyen bunalım, dünya dış ticaretinde ciddi bir daralma yarattı.

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Tarihte bugün: 24 Ekim - Sayfa 3

1935 - İtalya Etiyopya'yı işgal etti.

1935 - I. Belediyeler Kongresi başladı.

1939 - Naylon çoraplar, ilk kez Wilmington'da satışa sunuldu.

1944 - Tarihte inşa edilmiş en ağır savaş gemisi olan 71.000 tonluk "Musashi", Leyte Körfezi Muharebesi sırasında Amerikan uçak gemilerinden kalkan uçaklar tarafından batırıldı. 2399 kişilik mürettebattın 1076'sı öldü.

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Tarihte bugün: 24 Ekim - Sayfa 4

1945 - Birleşmiş Milletler Antlaşması yayınlandı ve BM kuruldu.

1945 - II. Dünya Savaşı sırasında, Nazilerin Norveç'i işgal etmesine yardım eden, daha sonra Hitler'in Norveç Başbakanı yaptığı Faşist Parti lideri Vidkun Quisling kurşuna dizildi.

1947 - Walt Disney, Amerikan Aleyhtarı Faaliyetler Komitesi (HUAC)'nde ifade vererek Komünist olduklarına inandığı bazı çalışanlarının isimlerini komiteye verdi.

1949 - Minik Vali olarak tanınan Ordinaryüs Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığı görevine başladı.

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