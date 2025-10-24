  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 24 Ekim

Tarihte bugün: 24 Ekim

24 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 24Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 24 Ekim - Sayfa 1

24 Ekim'de yaşanan olaylar

1260 - Memlük Sultanı Seyfeddin Kutuz, siyasi rakibi Baybars tarafından katledildi.

1857 - İlk futbol kulübü Sheffield FC kuruldu

1 | 14
Tarihte bugün: 24 Ekim - Sayfa 2

1882 - Alman bilim insanı Robert Koch, verem mikrobunu keşfetti.

1911 - Orville Wright, Kuzey Carolina'da hava aracı ile 9 dakika 45 saniye havada kalarak yeni bir Dünya rekoru kırdı. Bu rekor 10 yıl süresince kırılamıyacaktır.

2 | 14
Tarihte bugün: 24 Ekim - Sayfa 3

1912 - Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı ve Sırp Orduları arasındaki Kumanova Muharebesi Sırpların galibiyeti ile sonlandı.

1914 - I. Dünya Savaşı: Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında Kafkasya Cephesi başladı.

3 | 14
Tarihte bugün: 24 Ekim - Sayfa 4

1926 - Ünlü illüzyonist Harry Houdini Detroit, Michigan'daki Garrick Tiyatrosu'nda son gösterisine çıktı.

1929 - New York Borsasında hisse senetleri düştü. Bu çöküş sürecini izleyen bunalım, dünya dış ticaretinde ciddi bir daralma yarattı.

4 | 14