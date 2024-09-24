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Tarihte bugün: 24 Eylül

24 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 24 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 24 Eylül - Sayfa 1

25 Eylül'de yaşanan olaylar

1396 - Yıldırım Bayezid, Niğbolu Zaferi'ni elde etti.

1561 - Şehzade Bayezid idam edildi.

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Tarihte bugün: 24 Eylül - Sayfa 2

1911 - İtalya Krallığı, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

1917 - Lev Troçki, Petrograd Sovyeti Başkanı seçildi.

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Tarihte bugün: 24 Eylül - Sayfa 3

1950 - Birleşmiş Milletler askerleri Kore'de Seul'u ele geçirdi.

1974 - Bilim adamları, aerosol spreylerin ozon tabakasını tahrip ettiği konusunda uyarıda bulundu.

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Tarihte bugün: 24 Eylül - Sayfa 4

1979 - Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron'un eşi Eva Peron'un yaşam öyküsünü anlatan Evita müzikalinin prömiyeri, Broadway'de yapıldı.

1993 - Karun Hazinesi, ABD'den Türkiye'ye geri getirildi.

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