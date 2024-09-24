Tarihte bugün: 24 Eylül
24 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 24 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
25 Eylül'de yaşanan olaylar
1396 - Yıldırım Bayezid, Niğbolu Zaferi'ni elde etti.
1561 - Şehzade Bayezid idam edildi.
1911 - İtalya Krallığı, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.
1917 - Lev Troçki, Petrograd Sovyeti Başkanı seçildi.
1950 - Birleşmiş Milletler askerleri Kore'de Seul'u ele geçirdi.
1974 - Bilim adamları, aerosol spreylerin ozon tabakasını tahrip ettiği konusunda uyarıda bulundu.
1979 - Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron'un eşi Eva Peron'un yaşam öyküsünü anlatan Evita müzikalinin prömiyeri, Broadway'de yapıldı.
1993 - Karun Hazinesi, ABD'den Türkiye'ye geri getirildi.