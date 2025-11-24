Tarihte bugün: 24 Kasım

  1. Ekonomim
24 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 24 Kasım‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

24 Kasım'da yaşanan olaylar

1489 - Jeanne d'Arc, Yüz Yıl Savaşı sürecindeki Charité kuşatmasında başarısız oldu.

1642 - Abel Tasman, Tazmanya'ya ayak basan ilk Avrupalı oldu.

1859 - İngiliz doğa bilimci Charles Darwin, "Türlerin Kökeni" adlı kitabını yayınlayarak evrim kuramını ortaya attı.

1874 - Joseph Farwell Glidden, "157.124" numarasıyla dikenli telin patentini aldı.

1925 - Erzurum'da da şapka inkılabına karşı gösteriler yapıldı. Tutuklananlardan 13'ü idama mahkûm oldu ve Erzurum'da 1 ay sıkıyönetim ilan edildi.

1927 - Ankara'da, Heinrich Krippel tarafından yapılan Zafer Anıtı açıldı.

1928 - Türkiye Büyük Millet Meclisi, Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını verdi.

1934 - Bakanlar Kurulu Kararı ile Ayasofya Camii’nin müze olması kabul edildi.

1934 - Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Meclisten çıkan kanunla Atatürk soyadını aldı.

1939 - Gestapo, Çekoslovakya'da 120 öğrenciyi öldürdü.

1941 - II. Dünya Savaşı ortamında; pasta ve unlu yiyeceklerin yapımı yasaklandı.

1961 - BM, nükleer silah yasağını ABD'nin protestosuna karşın kabul etti.

