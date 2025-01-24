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Tarihte bugün: 24 Ocak

24 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 24 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 24 Ocak - Sayfa 1

24 Ocak'ta yaşanan olaylar

41 - Caligula lakabıyla tanınan, zalimliği, despotluğu ve deliliği ile ünlü Roma İmparatoru Julius Caesar Augustus Germanicus, muhafızları tarafından öldürüldü.

1679 - İngiltere Kralı II. Charles parlamentoyu feshetti.

1848 - Kaliforniya'da altın bulundu.

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Tarihte bugün: 24 Ocak - Sayfa 2

1881 - Göktepe Savaşı'nda General Mihail Skobelev komutasındaki Rus birlikleri Türkmenleri yendi.

1921 - Ankara-Sivas Demiryolunun inşasına ilişkin yasa, TBMM'de kabul edildi. Hattın inşası 1930 yılında tamamlandı.

1921 - Çerkez Ethem'in güçleri dağıtıldı.

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Tarihte bugün: 24 Ocak - Sayfa 3

1924 - Rusya'da Sankt-Peterburg şehrinin adı, devrimci liderin (Vladimir Lenin) anısına Leningrad olarak değiştirildi.

1927 - Eczacılar ve eczaneler hakkında kanun Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi.

1927 - Alfred Hitchcock'un ilk filmi The Pleasure Garden Birleşik Krallık'ta gösterime girdi.

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Tarihte bugün: 24 Ocak - Sayfa 4

1939 - Şili'deki depremde 28 bin kişi öldü.

1943 - II. Dünya Savaşı'nda Franklin D. Roosevelt ve Winston Churchill'in katıldığı Casablanca Konferansı sona erdi.

1945 -  Azeri asıllı Sovyet general Hezi Aslanov hayatını kaybetti.

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