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Tarihte bugün: 25 Ekim

25 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 25 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 25 Ekim - Sayfa 1

25 Ekim'de yaşanan olaylar

1147 - Dorileon Muharebesi: Selçuklu ordusu, III. Konrad komutasındaki II. Haçlı ordusunu Eskişehir yakınlarında bozguna uğrattı.

1760 - III. George Büyük Britanya Kralı oldu.

1854 - Kırım Savaşı sırasında Ruslar ile Kırım'ın Akyar kentini kuşatan Türk-İngiliz-Fransız ittifak kuvvetleri arasında Balaklava Savaşı yapıldı. 

1875 - Peter İlyiç Çaykovski'nin 1 No'lu Piyano Konçertosu ilk defa Boston, Massachusetts'te icra edildi. Solist Hans von Bülow'du.

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Tarihte bugün: 25 Ekim - Sayfa 2

1917 - Lenin önderliğindeki Bolşevikler, Rusya'da yönetimi tamamen ele geçirdi.

1935 - Haiti'de kasırga: 2000'den fazla kişi öldü.

1936 - Adolf Hitler ve Benito Mussolini, Roma-Berlin güç eksenini oluşturdu.

1937 - Başbakan İsmet İnönü istifa etti. Aynı gün Celâl Bayar'ın kurduğu Hükûmet açıklandı.

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Tarihte bugün: 25 Ekim - Sayfa 3

1946 - Serbest Güreş Millî Takımı, İsveç'te Avrupa Şampiyonu oldu.

1955 - Evlerde kullanılan mikrodalga fırınların ilk örneği Tappan şirketi tarafından satışa çıkarıldı.

1957 - Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu İstanbul'da açıldı.

1960 - Küba, tüm Amerikan iş yerlerini devletleştirdi.

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Tarihte bugün: 25 Ekim - Sayfa 4

1962 - ABD Büyükelçisi Adlai E. Stevenson, Küba'daki Sovyet üslerinin fotoğraflarını, kanıt olarak BM Güvenlik Konseyi'ne sundu.

1970 - Nüfus sayımı yapıldı. (Türkiye'nin nüfusu 35.605.176)

1971 - Çin, Birleşmiş Milletler'e alındı.

1980 - 13 Temmuz 1979'da Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basan 4 Filistinli ölüm cezasına çarptırıldı.

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