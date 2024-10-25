Tarihte bugün: 25 Ekim
25 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 25 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
25 Ekim'de yaşanan olaylar
1147 - Dorileon Muharebesi: Selçuklu ordusu, III. Konrad komutasındaki II. Haçlı ordusunu Eskişehir yakınlarında bozguna uğrattı.
1760 - III. George Büyük Britanya Kralı oldu.
1854 - Kırım Savaşı sırasında Ruslar ile Kırım'ın Akyar kentini kuşatan Türk-İngiliz-Fransız ittifak kuvvetleri arasında Balaklava Savaşı yapıldı.
1875 - Peter İlyiç Çaykovski'nin 1 No'lu Piyano Konçertosu ilk defa Boston, Massachusetts'te icra edildi. Solist Hans von Bülow'du.
1917 - Lenin önderliğindeki Bolşevikler, Rusya'da yönetimi tamamen ele geçirdi.
1935 - Haiti'de kasırga: 2000'den fazla kişi öldü.
1936 - Adolf Hitler ve Benito Mussolini, Roma-Berlin güç eksenini oluşturdu.
1937 - Başbakan İsmet İnönü istifa etti. Aynı gün Celâl Bayar'ın kurduğu Hükûmet açıklandı.
1946 - Serbest Güreş Millî Takımı, İsveç'te Avrupa Şampiyonu oldu.
1955 - Evlerde kullanılan mikrodalga fırınların ilk örneği Tappan şirketi tarafından satışa çıkarıldı.
1957 - Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu İstanbul'da açıldı.
1960 - Küba, tüm Amerikan iş yerlerini devletleştirdi.
1962 - ABD Büyükelçisi Adlai E. Stevenson, Küba'daki Sovyet üslerinin fotoğraflarını, kanıt olarak BM Güvenlik Konseyi'ne sundu.
1970 - Nüfus sayımı yapıldı. (Türkiye'nin nüfusu 35.605.176)
1971 - Çin, Birleşmiş Milletler'e alındı.
1980 - 13 Temmuz 1979'da Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basan 4 Filistinli ölüm cezasına çarptırıldı.