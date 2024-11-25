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Tarihte bugün: 25 Kasım

25 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 25 Kasım’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 25 Kasım - Sayfa 1

25 Kasım'da yaşanan olaylar

MÖ 571 - Roma kralı Servius Tullius'un Etrüsklere karşı kazandığı zafer üzerine üç triumphus'undan ilki kutlanır.

1120 - Beyaz Gemisi Manş Denizinde batar ve I. Henry'nin varisi William Adelin'de içinde bulunduğu birçok soylunun boğulmasına sebep olur.

1177 - IV. Baudouin ve Renaud de Châtillon, Selahaddin Eyyubi'yi Montgisard Muharebesinde mağlup eder.[2]

1487 - Yorklu Elizabeth İngiltere Kraliçesi olarak taç giyer.

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Tarihte bugün: 25 Kasım - Sayfa 2

1870 - İstanbul'da ilk mizah dergisi "Diyojen"in birinci sayısı yayınlandı.

1922 - Edirne'nin kurtuluşu.

1924 - Kazım Özalp Paşa, TBMM Başkanlığı’na seçildi.

1925 - Şapka Devrimi: Şapka giyilmesi konusundaki kanun, TBMM'de kabul edildi.

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Tarihte bugün: 25 Kasım - Sayfa 3

1934 - Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa'ya "İnönü" soyadını verdi.

1936 - Almanya ve Japonya, Avrupa kültürünü ve Dünya barışını Bolşevik tehditten korumak amacıyla Anti-Komintern Paktını imzaladı.

1940 - Ağaçkakan Woody, Knock Knock isimli çizgi filmle ilk kez seyirci karşısına çıktı.

1943 - Sir Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt ve Çan Kay Şek Kahire'de bir araya geldiler; Japonlar teslim olana kadar savaşa devam kararı alındı.

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Tarihte bugün: 25 Kasım - Sayfa 4

1948 - Türkiye'de öğrenci velilerinin talebiyle, ilkokullara isteğe bağlı din dersi kondu.

1955 - Bir yıl önce büyük bir yangınla hasar gören Kapalıçarşı yeniden açıldı.

1958 - Ahmet Adnan Saygun'un bestelediği Yunus Emre Oratoryosu, BM'nin yeni çalışma dönemi dolayısıyla New York'ta seslendirildi. Orkestra ve koroyu şef Leopold Stokowski yönetti.

1967 - ABD Başkanı Johnson'un Kıbrıs Özel Temsilcisi Cyrus Vance, Atina'nın önerilerini Ankara'ya getirdi. NATO Genel Sekreteri Manlio Brosio da arabuluculuk için Ankara'ya geldi. BM Güvenlik Konseyi, savaştan kaçınılması çağrısı yaptı.

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