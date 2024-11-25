Tarihte bugün: 25 Kasım
25 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 25 Kasım’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
25 Kasım'da yaşanan olaylar
MÖ 571 - Roma kralı Servius Tullius'un Etrüsklere karşı kazandığı zafer üzerine üç triumphus'undan ilki kutlanır.
1120 - Beyaz Gemisi Manş Denizinde batar ve I. Henry'nin varisi William Adelin'de içinde bulunduğu birçok soylunun boğulmasına sebep olur.
1177 - IV. Baudouin ve Renaud de Châtillon, Selahaddin Eyyubi'yi Montgisard Muharebesinde mağlup eder.[2]
1487 - Yorklu Elizabeth İngiltere Kraliçesi olarak taç giyer.
1870 - İstanbul'da ilk mizah dergisi "Diyojen"in birinci sayısı yayınlandı.
1922 - Edirne'nin kurtuluşu.
1924 - Kazım Özalp Paşa, TBMM Başkanlığı’na seçildi.
1925 - Şapka Devrimi: Şapka giyilmesi konusundaki kanun, TBMM'de kabul edildi.
1934 - Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa'ya "İnönü" soyadını verdi.
1936 - Almanya ve Japonya, Avrupa kültürünü ve Dünya barışını Bolşevik tehditten korumak amacıyla Anti-Komintern Paktını imzaladı.
1940 - Ağaçkakan Woody, Knock Knock isimli çizgi filmle ilk kez seyirci karşısına çıktı.
1943 - Sir Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt ve Çan Kay Şek Kahire'de bir araya geldiler; Japonlar teslim olana kadar savaşa devam kararı alındı.
1948 - Türkiye'de öğrenci velilerinin talebiyle, ilkokullara isteğe bağlı din dersi kondu.
1955 - Bir yıl önce büyük bir yangınla hasar gören Kapalıçarşı yeniden açıldı.
1958 - Ahmet Adnan Saygun'un bestelediği Yunus Emre Oratoryosu, BM'nin yeni çalışma dönemi dolayısıyla New York'ta seslendirildi. Orkestra ve koroyu şef Leopold Stokowski yönetti.
1967 - ABD Başkanı Johnson'un Kıbrıs Özel Temsilcisi Cyrus Vance, Atina'nın önerilerini Ankara'ya getirdi. NATO Genel Sekreteri Manlio Brosio da arabuluculuk için Ankara'ya geldi. BM Güvenlik Konseyi, savaştan kaçınılması çağrısı yaptı.