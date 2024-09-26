Tarihte bugün: 26 Eylül
26 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 26 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
26 Eylül'de yaşanan olaylar
1364 - Osmanlı Ordusu ile Sırp İmparatorluğu, Macar Krallığı, İkinci Bulgar İmparatorluğu, Bosna Banlığı ve Eflak Prensliği'nden oluşan ittifak ordusu arasında Sırpsındığı Savaşı meydana geldi.
1907 - Yeni Zelanda, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
1930 - Adana'da Ahali Cumhuriyet Fırkası kuruldu.
1932 - I. Türk Dili Kurultayı toplandı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı.
1941 - II. Dünya Savaşı'nda Kiev Muharebesi sonuçlandı.
1947 - Birleşik Krallık, Filistinlilerle Yahudilerin kendi geleceklerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini açıkladı; bu nedenle Filistin'i boşaltma kararı aldı.
1964 - Kıbrıs Türk ve Yunan Alayları, Kıbrıs Barış Gücü emrine verildi.
1978 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter Türkiye'ye uygulanan ambargoyu kaldıran yasayı onayladı.