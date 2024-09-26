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Tarihte bugün: 26 Eylül

26 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 26 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 26 Eylül - Sayfa 1

26 Eylül'de yaşanan olaylar

1364 - Osmanlı Ordusu ile Sırp İmparatorluğu, Macar Krallığı, İkinci Bulgar İmparatorluğu, Bosna Banlığı ve Eflak Prensliği'nden oluşan ittifak ordusu arasında Sırpsındığı Savaşı meydana geldi.

1907 - Yeni Zelanda, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

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Tarihte bugün: 26 Eylül - Sayfa 2

1930 - Adana'da Ahali Cumhuriyet Fırkası kuruldu.

1932 - I. Türk Dili Kurultayı toplandı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı.

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Tarihte bugün: 26 Eylül - Sayfa 3

1941 - II. Dünya Savaşı'nda Kiev Muharebesi sonuçlandı.

1947 - Birleşik Krallık, Filistinlilerle Yahudilerin kendi geleceklerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini açıkladı; bu nedenle Filistin'i boşaltma kararı aldı.

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Tarihte bugün: 26 Eylül - Sayfa 4

1964 - Kıbrıs Türk ve Yunan Alayları, Kıbrıs Barış Gücü emrine verildi.

1978 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter Türkiye'ye uygulanan ambargoyu kaldıran yasayı onayladı.

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