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Tarihte bugün: 27 Eylül

27 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 27 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 27 Eylül - Sayfa 1

27 Eylül'de yaşanan olaylar

1529 - Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı Ordusu'nun I. Viyana Kuşatması başladı.

1540 - İsa Tarikatı (Cizvitler), Papalık tarafından resmen tanındı.

1590 - VII. Urbanus, seçilmesinden 13 gün sonra, taç giyme törenini bile görmeden hayatını yitirerek tarihte en kısa süre hüküm süren Papa oldu.

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Tarihte bugün: 27 Eylül - Sayfa 2

1669 - 21 yıllık kuşatmanın ardından Kandiye Kalesi'nin de düşmesiyle, Osmanlılar Girit'in tümünü fethetti.

1919 - Merzifon'u işgal eden İngilizler şehri terk etti.

1922 - Yunan Kralı I. Konstantin, Anadolu yenilgisi sonrası tahtını terk etmek zorunda kaldı.

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Tarihte bugün: 27 Eylül - Sayfa 3

1939 - Polonya; Almanya ve Sovyetler Birliği işgaline karşılık teslim oldu.

1940 - Nazi Almanyası, İtalya Krallığı ve Japon İmparatorluğu, Berlin'de Tripartite Paktı'nı imzaladılar.

1962 - Yemen Arap Cumhuriyeti (Kuzey Yemen) kuruldu. Albay Sallal iktidarı ele geçirdi. 22 Mayıs 1990'da Güney Yemen'le birleşerek Yemen Cumhuriyeti adını almıştır.

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Tarihte bugün: 27 Eylül - Sayfa 4

1970 - Arap Zirvesi Mısır'da toplandı; Ürdün Kralı Hüseyin ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat ateşkes anlaşması imzaladı.

1996 - Sosyalist Afganistan Demokratik Cumhuriyeti'nin son Devlet Başkanı Necibullah, Taliban tarafından Kabil'de yakalandı ve işkence edilerek öldürüldü.

1998 - Google web sitesi açıldı.

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