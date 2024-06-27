Tarihte bugün: 27 Haziran
27 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 27 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
27 Haziran'da yaşanan olaylar
MÖ 209 - Büyük Hun İmparatorluğu Hükümdarı, Mete Han'ın tahta çıktı.
1565 - Sokullu Mehmed Paşa, Veziriazam oldu. Veziriazamlığı, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad olmak üzere üç Padişah döneminde sürdü.
1878 - Gazeteci ve yazar Ahmet Mithat Efendi, "Tercüman-ı Hakikat" adlı günlük gazeteyi çıkarmaya başladı.
1884 - İstanbul'da, Beyazıt Devlet Kütüphanesi kuruldu.
1893 - New York Borsası çöktü.
1905 - Kurtlu yemeğe karşı çıkan tayfaların kurşuna dizilmesini önlemek isteyen Rus Savaş gemisi Potemkin'in mürettebatı Karadeniz'de ayaklanıp, gemiyi Odessa'ya doğru yönlendirdi. Birinci Rus devrimin ilk ayaklanması Odessa'da başladı.
1916 - Hicaz, bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrıldı.
1917 - Yunanistan, İtilaf Devletleri'ne katıldı.
1918 - Azerice, Azerbaycan'da resmi devlet dili ilan edildi.
1923 - Çift kanatlı bir uçağa, ilk kez havada yakıt ikmali yapıldı.
1938 - Helikopterin patenti Igor Sikorsky tarafından alındı.
1946 - Müttefikler, On İki Ada'nın Yunanistan'a verilmesini kararlaştırdı.
1950 - Amerika Birleşik Devletleri, Kore Savaşı'na asker yollama kararı aldı.
1950 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler üyelerine Güney Kore'ye yardım çağrısında bulundu.
1954 - Guatemala'da CIA'nın desteklediği darbeyle, halkın seçtiği Hükümet devrildi.
1954 - Dünyanın ilk nükleer enerji santrali, Moskova yakınlarında Obninsk'de açıldı.
1957 - Louisiana ve Teksas'ta meydana gelen Audrey kasırgası, 500 kişinin ölümüne yol açtı.
1964 - Emekli Süvari Binbaşı Fethi Gürcan, idam edildi. Gürcan, 22 Şubat 1962'de darbe girişimi nedeniyle emekli edilmişti. Benzer bir girişimi, Talat Aydemir ile 20 Mayıs 1963'te tekrarlayınca yargılanmış ve idama mahkum olmuştu.
1964 - Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti, 15 yaşından büyük Türklerin Ada'ya girişini yasakladı.
1967 - Dünyanın ilk bankamatiği, Londra'nın Enfield semtinde hizmete girdi.
1974 - Richard Nixon, Sovyetler Birliği'ni ziyaret etti.