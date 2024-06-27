Tarihte bugün: 27 Haziran

27 Haziran'da yaşanan olaylar

MÖ 209 - Büyük Hun İmparatorluğu Hükümdarı, Mete Han'ın tahta çıktı.

1565 - Sokullu Mehmed Paşa, Veziriazam oldu. Veziriazamlığı, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad olmak üzere üç Padişah döneminde sürdü.

1878 - Gazeteci ve yazar Ahmet Mithat Efendi, "Tercüman-ı Hakikat" adlı günlük gazeteyi çıkarmaya başladı.

1884 - İstanbul'da, Beyazıt Devlet Kütüphanesi kuruldu.

1893 - New York Borsası çöktü.

1905 - Kurtlu yemeğe karşı çıkan tayfaların kurşuna dizilmesini önlemek isteyen Rus Savaş gemisi Potemkin'in mürettebatı Karadeniz'de ayaklanıp, gemiyi Odessa'ya doğru yönlendirdi. Birinci Rus devrimin ilk ayaklanması Odessa'da başladı.