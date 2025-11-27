Tarihte bugün: 27 Kasım

  1. Ekonomim
27 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 27 Kasım‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

27 Kasım'da yaşanan olaylar

1526 - Kanuni Sultan Süleyman, Avusturya seferine çıktı.

1909 - Thomas Edison, ilk sesli film gösterisini yaptı.

1919 - Bulgaristan, İtilaf Devletleri ile Neuilly Antlaşması'nı imzaladı.

1922 - Lalapaşa'nın kurtuluşu.

1924 - Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Başkanlığına Kâzım Karabekir Paşa seçildi.

1933 - Belgrad'ta Türkiye - Yugoslavya Dostluk, Saldırmazlık, Yargısal Çözüm, Hakemlik ve Uzlaştırma Antlaşması imzalandı.

1936 - Millet Meclisi, Hatay davasını Milletler Cemiyeti'ne götürmeye karar verdi.

1942 - Alman orduları, Toulon Limanı'na girerken; buradaki Fransız Donanması kendini yok etti.

1943 - Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Kastamonu'da deprem oldu; 4016 kişi öldü, 23.785 ev yıkıldı.

1947 - İstanbul BJK İnönü Stadyumu açıldı.

1948 - İstanbul'da 22 Kasım'da başlayan 1948 Türkiye İktisat Kongresi sona erdi. Kongrede, devletçilik politikası eleştirildi, özel girişimciliğin teşviki istendi.

1950 - Kore'de Kunuri Savaşı başladı.

