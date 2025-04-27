Tarihte bugün: 27 Nisan
27 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 27 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
27 Nisan'da yaşanan olaylar
1521 - Filipinler'de Mactan Muharebesi gerçekleşti.
1640 - Evliya Çelebi'nin seyahat programı, Bursa-İstanbul-İzmit güzergâhı ile başladı.
1749 - Handel'in Ateş Oyunları Müziği ilk kez Londra Green Park'ta seslendirildi.
1810 - Beethoven, ünlü eseri Für Elise'yi besteledi.
1865 - Sultana isimli ve 2300 yolcu taşıyan buharlı gemi, Mississippi Nehri'nde infilak ederek battı: 1700 kişi öldü.
1908 - 1908 Yaz Olimpiyatları, Londra'da başladı.