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Tarihte bugün: 27 Nisan

27 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 27 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 27 Nisan - Sayfa 1

27 Nisan'da yaşanan olaylar

1521 - Filipinler'de Mactan Muharebesi gerçekleşti.

1640 - Evliya Çelebi'nin seyahat programı, Bursa-İstanbul-İzmit güzergâhı ile başladı.

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Tarihte bugün: 27 Nisan - Sayfa 2

1749 - Handel'in Ateş Oyunları Müziği ilk kez Londra Green Park'ta seslendirildi.

1810 - Beethoven, ünlü eseri Für Elise'yi besteledi.

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Tarihte bugün: 27 Nisan - Sayfa 3

1865 - Sultana isimli ve 2300 yolcu taşıyan buharlı gemi, Mississippi Nehri'nde infilak ederek battı: 1700 kişi öldü.

1908 - 1908 Yaz Olimpiyatları, Londra'da başladı.

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Tarihte bugün: 27 Nisan - Sayfa 4

1909 - II. Abdülhamid tahttan indirildi; yerine V. Mehmed tahta geçti.

1927 - Türkiye'de ilk radyo yayını başladı. Türk Telsiz Telefon A.Ş. adıyla çalışmalarına başlayan özel kuruluş, yayınlarını 1938'de devlet radyosu kurulana kadar sürdürdü.

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