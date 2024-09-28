Tarihte bugün: 28 Eylül
28 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 28 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
28 Eylül'de yaşanan olaylar
1538 - Osmanlı Donanması ile Haçlı Donanması arasındaki Preveze Deniz Muharebesi, Osmanlı galibiyetiyle sonuçlandı.
1730 - Lale Devri'ni sona erdiren Patrona Halil İsyanı başladı.
1864 - Uluslararası Emekçiler Birliği (Birinci Enternasyonal) Londra'da kuruldu.
1889 - Metrik sistemin temel birimleri olan kilogram ve metre, Fransa'da düzenlenen I. Ağırlıklar ve Ölçümler Genel Konferansı'nda tanımlandı.
1920 - Kâzım Karabekir komutasındaki Türk Ordusu (15. Kolordu), Doğu Harekatı'nı başlatarak taarruza geçti.
1928 - Alexander Fleming, Penicillium Notatum isimli bir küfün antibiyotik özellikler taşıdığını keşfetti ve Penisilini buldu.
1937 - Anayasanın değiştirileceğini iddia eden Tan Gazetesi Bakanlar Kurulu tarafından 10 günlüğüne kapatıldı.
1937 - Mussolini ve Hitler, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda bir milyonu aşkın insanın katıldığı bir gösteride, birlikte konuşarak gövde gösterisi yaptı.
1939 - Nazi Almanyası ve SSCB, işgal ettikleri Polonya'yı paylaştıklarını içeren bir protokol imzaladı.
1954 - Türk Migros İstanbul'da hizmete başladı.
1961 - Cemal Abdünnasır önderliğinde Mısır ile Suriye'nin birleşmesiyle oluşan Birleşik Arap Cumhuriyeti, Suriye'deki askeri darbenin ardından sona erdi.
1965 - İstanbul Kız Kulesi, Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı'na devredildi.