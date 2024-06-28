Tarihte bugün: 28 Haziran

28 Haziran'da yaşanan olaylar

1389 - I. Kosova Muharebesi: I. Murad önderliğindeki Osmanlı Ordusu ile Sırp Kumandanı Lazar Hrebelyanoviç önderliğindeki çok uluslu Balkan Ordusu arasında yapılan muharebe, Osmanlı Ordusu'nun galibiyeti ile sonuçlandı.

1763 - Macaristan'nın Komárom kentinde, 6.2 büyüklüğünde deprem oldu.

1838 - I. Victoria, 18 yaşında Birleşik Krallık tacını giydi. Kraliçe, 20 Haziran'da tahta çıkmıştı.

1841 - Giselle balesinin prömiyeri, ilk kez Paris'teki "Théâtre de l'Académie Royale de Musique" tiyatrosunda yapıldı.

1862 - Tasviri Efkar gazetesi, Şinasi tarafından çıkarılmaya başlandı.