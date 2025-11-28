Tarihte bugün: 28 Kasım
28 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 28 Kasım‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
28 Kasım'da yaşanan olaylar
1821 - Panama, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1893 - Kadınlar ilk kez bir ulusal seçimde (Yeni Zelanda genel seçimleri) oy kullandı.
1905 - İrlanda siyasi partisi, Sinn Féin kuruldu.
1912 - Arnavutluk, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.
1918 - Kâzım Karabekir Paşa'nın Kars'tan İstanbul'a gelişi.
1920 - Mehmet Âkif Ersoy ve Eşref Edip "Sebilü'r-Reşad" dergisini, Kastamonu'da çıkarmaya başladılar.
1922 - Bursa'nın İznik ilçesinin, Yunan işgalinden kurtuluşu.
1925 - Kabul edilen Şapka Kanunu yürürlüğe girdi. Artık, başta memurlar olmak üzere “herkes şapka takacak."
1934 - Hâkimiyet-i Milliye gazetesi, Ulus adıyla çıkmaya başladı.
1936 - Japonya, İtalya'nın Habeşistan'ı ilhakını tanıdı.
1938 - Atatürk'ün, 5 Eylül'de yazdırdığı vasiyetnamesi açıldı. Atatürk, vasiyetinde; parasının nemasından yakınlarına, manevi evlatlarına aylık, İnönü'nün çocuklarına yükseköğrenim ödeneği bağlanması koşuluyla parasını ve Çankaya'daki mülkünü CHP'ye bıraktı. Nemadan kalacak miktarın her yıl Türk Dil ve Tarih kurumlarınca paylaşılmasını istedi.
1940 - II. Dünya Savaşı ortamında 500 kilogramdan fazla tahıl stoklarına, Ticaret Bakanlığınca el konulması kararlaştırıldı.