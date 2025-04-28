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Tarihte bugün: 28 Nisan

28 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 28 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 28 Nisan - Sayfa 1

28 Nisan'da yaşanan olaylar

1915 - Birinci Kirte Muharebesi başladı.

1916 - Kût'ül-Amâre bölgesinde 5 aydır kuşatma altında bulunan İngiliz birlikleri teslim oldular.

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Tarihte bugün: 28 Nisan - Sayfa 2

1920 - İstanbul Hükümeti, Anadolu'da saltanatı devam ettirmek amacıyla Anadolu Fevkalade Müfettiş-i Umumiliği'ni yayınladı.

1920 - Azerbaycan, Sovyetler Birliği'ne katıldı. (1991'de tekrar ayrılmıştır.)

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Tarihte bugün: 28 Nisan - Sayfa 3

1935 - Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin adı, Kızılay olarak değiştirildi.

1936 - Mısır'da Kral Fuad'ın beklenmeyen ölümü üzerine, 16 yaşındaki Prens Faruk Kral oldu.

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Tarihte bugün: 28 Nisan - Sayfa 4

1945 - İtalyan diktatör Benito Mussolini hayatını kaybetti.

1947 - Thor Heyerdahl ve beş kişilik mürettebatı, Kon-Tiki adlı tekneyle Peru'dan yola çıktı. Amaçları, çok önceleri Peruluların Polinezya'ya yerleşmiş olduklarını kanıtlamaktı.

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