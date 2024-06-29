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Tarihte bugün: 29 Haziran

29 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 29 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 29 Haziran - Sayfa 1

29 Haziran'da yaşanan olaylar

1868 - Namık Kemal ve Ziya Paşa tarafından Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin yayın organı olarak düşünülen Hürriyet gazetesi, Londra'da yayınlanmaya başlandı.

1871 - İlk sendikacılık yasası, Birleşik Krallık Parlamentosunda onaylandı.

1880 - Fransa, Tahiti'yi topraklarına kattı.

1923 - Fenerbahçe, İşgal Kuvvetleriyle oynadığı "General Harrington Kupası"nı kazandı.

1933 - Sivas-Erzurum Demiryolunun inşasına başlanıldı.

1934 - Bitlis'te doğan Zaro Ağa, 157 yaşındayken öldü. İç organları inceleme amacıyla alındı.

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Tarihte bugün: 29 Haziran - Sayfa 2

1938 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü kuruldu.

1938 - İstiklal Mahkemeleri kararıyla mahkûm olanlarla, 150'likler adı verilen listede bulunanlar hakkında Af Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

1939 - Hatay Devleti Meclisi, oy birliğiyle Türkiye'ye katılma kararı aldı.

1969 - Galatasaray, Metin Oktay’ın son maçını oynadığı finalde Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı.

1969 - Yunus Nadi Armağanı'nı "Türkiye'nin Düzeni" kitabıyla Doğan Avcıoğlu kazandı.

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Tarihte bugün: 29 Haziran - Sayfa 3

1971 - Bakanlar Kurulu'nun aldığı bir kararla, Türkiye'de haşhaş ekimi yasaklandı.

1974 - Isabel Peron, Arjantin'in ilk kadın Devlet Başkanı olarak yemin etti. Kocası eski Başkan Juan Peron, sağlık durumunun bozulması üzerine görevlerini bırakmıştı. 

1976 - Seyşel Adaları, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1982 - Aşırı sıcak yüzünden İstanbul'da 7 kişi öldü.

1982 - İsrail, Lübnan'ı işgal etti. İsrail Başbakanı Menahem Begin, Filistinli gerillaların Beyrut'tan ayrılmasına izin verdi.

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Tarihte bugün: 29 Haziran - Sayfa 4

1984 - Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında karma ekonomik protokol imzalandı.

1986 - Arjantin, Batı Almanya'yı 3-2 yenerek Dünya Futbol Şampiyonu oldu.

1986 - Atina'da yayımlanan Mesimyrini gazetesinde yer alan bir yazıda, Batı Trakya Türkleri'nin dağıtılması ve Batı Trakya'da ne kadar Türk varsa gitmesi istendi.

1987 - Cem Karaca, dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın desteğiyle yurda döndü.

1990 - Yugoslavya'da iç savaş büyüyor; Federal Ordu, Slovenya ile Hırvatistan'da bağımsızlık taleplerini bastırmaya çalışıyor.

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