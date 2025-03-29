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Tarihte bugün: 29 Mart

29 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 29 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 29 Mart - Sayfa 1

29 Mart'ta yaşanan olaylar

1430 - Osmanlı Orduları, Selanik ve İyonya'yı fethetti.

1461 - İngiltere tahtı için yapılan Güller Savaşı'ında, York Hanedanı'ından IV. Edward, Lancaster ailesinden VI. Henry'yi Towton savaşında yendi.

1903 - Marconi'nin telsiz sistemi aracılığıyla, Londra ve New York arasında düzenli haber akışı başladı.

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Tarihte bugün: 29 Mart - Sayfa 2

1938 - Harp Okulu Mahkemesi, Nâzım Hikmet'i 28 yıl hapse mahkûm etti.

1950 - Nazım Hikmet, Bursa Cezaevi'nde açlık grevine başladı.

1957 - Kıbrıs'ta gerginliğin tırmanması üzerine, Ada'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Tarihte bugün: 29 Mart - Sayfa 3

1966 - Leonid Brejnev, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Birinci Sekreterliği'ne getirildi. Brejnev, ABD'nin Vietnam politikasını kınadı.

1968 - Türkiye'de ilk böbrek nakli, İstanbul'da Doktor Atıf Taykurt ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

1973 - Vietnam Savaşı: ABD'nin son birlikleri de Güney Vietnam'dan ayrıldı.

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Tarihte bugün: 29 Mart - Sayfa 4

1979 - Uganda'da İdi Amin rejimi askeri darbeyle devrildi. İdi Amin kaçtı.

1982 - Kanada Yasası ile Kanada bağımsızlığını aldı.

1989 - Londra'da dünyanın ilk tüp beşizleri doğdu.

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