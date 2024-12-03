Tarihte bugün: 3 Aralık

3 Aralık'ta yaşanan olaylar

915 - Papa 10. John, İtalya'da 1. Berengar'ı Kutsal Roma İmparatoru sıfatı ile taçlandırdı.

1775 - USS Alfred, Grand Union Flag'ı uçuran ilk gemi oldu; söz konusu bayrak, John Paul Jones tarafından çekildi.

1799 - İkinci Koalisyon Savaşı: Wiesloch Savaşı: Avusturyalı Teğmen Mareşal Anton Sztáray, Wiesloch'ta Fransızları yendi.

1800 - İkinci Koalisyon Savaşı - Hohenlinden Savaşı: Fransız General Moreau, Münih yakınlarındaki Avusturya Arşidükü John'u kararlı bir şekilde yendi. Birinci Konsolos Napoleon Bonaparte'ın Marengo'daki önceki zaferiyle birleştiğinde, bu Avusturyalıları bir ateşkes imzalamaya ve savaşı sona erdirmeye zorlayacaktır.

1800 - Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi: Seçim Kurulu ekibi, Thomas Jefferson ve Aaron Burr arasında bir bağlantı ile sonuçlanacak olan başkan ve başkan yardımcılığı için oy kullanıyordu.