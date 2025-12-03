Tarihte bugün: 3 Aralık

1854 - Eureka Stockade Savaşı: Victoria, Ballarat'ta 20'den fazla altın madencisi, maden ruhsatları ile ilgili çıkan bir isyanda, eyalet askerleri tarafından öldürüldü.

1898 - Duquesne Country ve Athletic Club, profesyonel Amerikan futbolu için ilk all-star maçı olarak kabul edilen, eski futbolculardan oluşan bir all-star koleksiyonunu 16-0 yendi.

1901 - Eski ABD Başkanı Theodore Roosevelt 'Birliğin Durumu' mesajında, Temsilciler Meclisi'ne 20.000 kelimelik bir konuşma yapıyor ve Kongre'den, tröstlerin gücünü "mantıklı limitler içinde" sınırlamasını istiyor.

1904 - Himalia, Kaliforniya'daki Lick Gözlemevinde Charles Dillon Perrine tarafından keşfedildi.