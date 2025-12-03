Tarihte bugün: 3 Aralık
3 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 3 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
3 Aralık'ta yaşanan olaylar
915 - Papa 10. John, İtalya'da 1. Berengar'ı Kutsal Roma İmparatoru sıfatı ile taçlandırdı.
1775 - USS Alfred, Grand Union Flag'ı uçuran ilk gemi oldu; söz konusu bayrak, John Paul Jones tarafından çekildi.
1799 - İkinci Koalisyon Savaşı: Wiesloch Savaşı: Avusturyalı Teğmen Mareşal Anton Sztáray, Wiesloch'ta Fransızları yendi.
1800 - İkinci Koalisyon Savaşı - Hohenlinden Savaşı: Fransız General Moreau, Münih yakınlarındaki Avusturya Arşidükü John'u kararlı bir şekilde yendi. Birinci Konsolos Napoleon Bonaparte'ın Marengo'daki önceki zaferiyle birleştiğinde, bu Avusturyalıları bir ateşkes imzalamaya ve savaşı sona erdirmeye zorlayacaktır.
1800 - Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi: Seçim Kurulu ekibi, Thomas Jefferson ve Aaron Burr arasında bir bağlantı ile sonuçlanacak olan başkan ve başkan yardımcılığı için oy kullanıyordu.
1818 - Illinois, Amerika Birleşik Devletleri'nin 21. eyaleti oldu.
1834 - Zollverein (Alman Gümrük Birliği) Almanya'da ilk düzenli nüfus sayımını başlattı.
1854 - Florence Nightingale Hastanesine adını veren hemşire, Üsküdar'daki Selimiye Kışlası'nda, Kırım Savaşı sırasında yaralanan İngiliz askerlerinin tedavi ve bakımını yapmıştır.
1854 - Eureka Stockade Savaşı: Victoria, Ballarat'ta 20'den fazla altın madencisi, maden ruhsatları ile ilgili çıkan bir isyanda, eyalet askerleri tarafından öldürüldü.
1898 - Duquesne Country ve Athletic Club, profesyonel Amerikan futbolu için ilk all-star maçı olarak kabul edilen, eski futbolculardan oluşan bir all-star koleksiyonunu 16-0 yendi.
1901 - Eski ABD Başkanı Theodore Roosevelt 'Birliğin Durumu' mesajında, Temsilciler Meclisi'ne 20.000 kelimelik bir konuşma yapıyor ve Kongre'den, tröstlerin gücünü "mantıklı limitler içinde" sınırlamasını istiyor.
1904 - Himalia, Kaliforniya'daki Lick Gözlemevinde Charles Dillon Perrine tarafından keşfedildi.
1910 - Modern neon ışıklandırma ilk kez, Georges Claude tarafından Paris Motor Show'da gösterildi.
1912 - Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Sırbistan (Balkan Birliği), Osmanlı Devleti ile 1. Balkan Savaşı'nı geçici olarak durduran bir ateşkes imzaladı. (Bu mütareke 3 Şubat 1913'te sona erecekti ve düşmanlıklar yeniden başlayacaktı.)
1918 - I. Dünya Savaşı'ndan sonra Londra 'da yapılan Müttefik Kongresi sona erdi; Almanya'nın savaş tazminatı ödemesine karar verildi.
1920 - Ankara Hükûmeti ile Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti arasında, Gümrü Barış Antlaşması imzalandı.