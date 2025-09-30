  1. Ekonomim
  Tarihte bugün: 30 Eylül

Tarihte bugün: 30 Eylül

30 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 30 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

30 Eylül'de yaşanan olaylar

1399 - IV. Henry İngiltere Kralı oldu.

1517 - Oruç Reis, Cezayir zaferini elde etti.

1520 - Kanuni Sultan Süleyman 10. Osmanlı Padişahı olarak tahta çıktı.

1730 - Sultan I. Mahmut tahta çıktı.

1791 - Mozart'ın son operası Sihirli Flüt'ün galası Viyana'da yapıldı.

1888 - Karındeşen Jack üçüncü kurbanı olan Elizabeth Stride'ı ve dördüncü kurbanı olan Catherine Eddowes'u öldürerek aynı gün iki kişiyi öldürmüş oldu.

1930 - İlk Türk sivil pilotlardan Vecihi Bey, kendi yaptığı uçağıyla Göztepe'den Yeşilköy'e uçtu.

1956 - Soprano Leyla Gencer, San Francisco'da konser verdi.

1960 - Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu.

1966 - Botsvana, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1978 - Fethiye'de berber Şener Yiğit, Türkiye'de tatil yapmakta olan Avusturya Büyükelçisi'nin kızı Andrea Laube'ye tecavüz etmek istedi, karşı koyan Andrea Laube ve annesi Verena Laube'yi öldürdü. 12 Eylül döneminde idam edildi.

1978 - Başbakan Bülent Ecevit ilk Köy-Kent uygulamasını Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti köyünde başlattı.

