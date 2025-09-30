Tarihte bugün: 30 Eylül

1730 - Sultan I. Mahmut tahta çıktı.

1791 - Mozart'ın son operası Sihirli Flüt'ün galası Viyana'da yapıldı.

1888 - Karındeşen Jack üçüncü kurbanı olan Elizabeth Stride'ı ve dördüncü kurbanı olan Catherine Eddowes'u öldürerek aynı gün iki kişiyi öldürmüş oldu.