Tarihte bugün: 30 Mayıs

1925 - 30 Mayıs Olayı gerçekleşti ve bu olay, o güne değin Çin'de gerçekleşmiş olan en büyük yabancı karşıtı gösteri oldu.

1941 - II. Dünya Savaşı'nda Almanya Girit'i işgal etti.

1942 - II. Dünya Savaşı'nda 1000 kadar İngiliz bombardıman uçağının katıldığı ve 1,5 saat süren bir hava saldırısında Almanya'nın Köln kenti büyük hasar gördü.

1935 - Belucistan'da meydana gelen depremde 20 bin kişi öldü.