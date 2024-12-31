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Tarihte bugün: 31 Aralık

31 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 31 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 31 Aralık - Sayfa 1

31 Aralık'ta yaşanan olaylar

1876 - Osmanlı Padişahı V. Murad tahttan indirildi; yerine kardeşi II. Abdülhamid padişah oldu.

1886 - Charleston, Güney Karolina'da deprem oldu. 100 kişi hayatını kaybetti.

1890 - Brüksel Genel Senedi ile köle ticareti yasaklandı.

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Tarihte bugün: 31 Aralık - Sayfa 2

1910 - Zeytinburnu'nda İmalat-ı Harbiye çalışanları tarafından o zamanki İstanbul merkezli, günümüzdeki adıyla MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü kuruldu.

1913 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti kuruldu.

1918 - Vahdettin padişah oldu. O gün, Osmanlı tarihindeki son kılıç kuşanma töreni yapılmış oldu.

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Tarihte bugün: 31 Aralık - Sayfa 3

1928 - Bertolt Brecht'in Üç Kuruşluk Opera adlı oyununun ilk gösterimi Berlin'de yapıldı.

1939 - Almanya’da yaptırılan Batıray denizaltısı denize indirildi.

1939 - Gleiwitz Vakası: II. Dünya Savaşı'nın Avrupa'da başlamasının arefesinde, Polonyalı kılığına bürünmüş Alman güçlerince düzmece bir saldırı düzenlendi.

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Tarihte bugün: 31 Aralık - Sayfa 4

1957 - Malezya, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1962 - Trinidad ve Tobago, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1966 - Irak Ordusu, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin elindeki Erbil kentini ele geçirdi.

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