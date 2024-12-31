Tarihte bugün: 31 Aralık
31 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 31 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
31 Aralık'ta yaşanan olaylar
1876 - Osmanlı Padişahı V. Murad tahttan indirildi; yerine kardeşi II. Abdülhamid padişah oldu.
1886 - Charleston, Güney Karolina'da deprem oldu. 100 kişi hayatını kaybetti.
1890 - Brüksel Genel Senedi ile köle ticareti yasaklandı.
1910 - Zeytinburnu'nda İmalat-ı Harbiye çalışanları tarafından o zamanki İstanbul merkezli, günümüzdeki adıyla MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü kuruldu.
1913 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti kuruldu.
1918 - Vahdettin padişah oldu. O gün, Osmanlı tarihindeki son kılıç kuşanma töreni yapılmış oldu.
1928 - Bertolt Brecht'in Üç Kuruşluk Opera adlı oyununun ilk gösterimi Berlin'de yapıldı.
1939 - Almanya’da yaptırılan Batıray denizaltısı denize indirildi.
1939 - Gleiwitz Vakası: II. Dünya Savaşı'nın Avrupa'da başlamasının arefesinde, Polonyalı kılığına bürünmüş Alman güçlerince düzmece bir saldırı düzenlendi.