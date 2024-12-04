Tarihte bugün: 4 Aralık
4 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 4 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
4 Aralık'ta yaşanan olaylar
1154 - Nicholas Breakspear, IV. Hadrianus ismiyle Papa oldu ve bu göreve gelen ilk İngiliz olarak tarihe geçti.
Roosevelt, İnönü ve Churchill İkinci Kahire Konferansı'nda 4-6 Aralık 1943
1791 - The Observer'ın (Dünyanın ilk pazar günü gazetesi) ilk sayısı yayımlandı.
1829 - Şiddetli yerel muhalefet karşısında, İngiliz Genel Valisi Lord William Bentinck, Bengal'de suttee'ye yataklık eden herkesin cinayetten suçlu olduğunu ilan eden bir yönetmelik yayınladı.
1859 - Mekteb-i Mülkiye kuruldu.
1861 - Amerika Konfedere Devletleri'nin çeşitli eyaletlerinden 109 Seçmen oybirliğiyle Jefferson Davis'i Başkan ve Alexander H. Stephens'ı Başkan Yardımcısı olarak seçtiler.
1865 - Kuzey Carolina, ABD Anayasasının 13. Değişikliğini onayladı, ardından kısa süre sonra ardından Georgia geldi ve ABD'deki köleler iki hafta içinde yasal anlamda özgürdü.
1872 - Atlantik'te sürüklenen mürettebatsız Amerikalı Brigantine Mary Celeste, Kanadalı Dei Gratia tarafından keşfedildi. Gemi dokuz gündür terk edilmiş durumda idi ama sadece hafifçe hasar görmüştü. Ustası Benjamin Briggs ve gemide olduğu bilinen diğer dokuz kişi, hiçbir zaman bundan sorumlu tutulmadı.
1875 - Ünlü New York politikacısı Patron Tweed hapishaneden kaçtı; daha sonra İspanya'da iken geri alınmıştı.
1881 - Los Angeles Times'ın ilk sayısı yayımlandı.
1893 - Birinci Matabele Savaşı: İngiliz Güney Afrika Şti.'nden 34 askerinden oluşan bir devriye, Matabeleland'deki Shangani Nehri üzerinde 3.000'den fazla Matabele savaşçısı tarafından pusuya düşürüldü ve ortadan kaldırıldı.
1897 - Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında barış anlaşması imzalandı.
1906 - İlk siyah üniversiteler arası, Yunanca belgeli dernek olan Alpha Phi Alpha New York, Ithaca'daki Cornell Üniversitesi'nde kuruldu.
1909 - Kanada futbolunda Birinci Gri Kupa maçı oynandı. Toronto Üniversitesi'nden Varsity Blues, Toronto Parkdale Canoe Club'ı 26-6 skor ile yendi.
1909 - Dünyanın yaşayan en eski profesyonel hokey kulübü olan Montreal Canadiens Buz Hokeyi Kulübü, ülkenin ulusal hokey birliğinin patentli üyesi olarak kuruldu.
1917 - Bağımsızlık Bildirgesi'nin taslağını hazırladıktan sonra, P. E. Svinhufvud başkanlığındaki Finlandiya Senatosu, Finlandiya Parlamentosu'na Finlandiya Cumhuriyeti'nin hükümet biçimine ilişkin bir teklif sundu ve Parlamento'ya Finlandiya'nın bağımsızlığını ilan eden bir bildiri yayınladı.
1918 - ABD Başkanı Woodrow Wilson, I. Dünya Savaşı barış görüşmeleri için Versay'a geldi. Başkanlığı sırasında Avrupa'ya gelen ilk ABD Başkanı oldu.