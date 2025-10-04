Tarihte bugün: 4 Ekim
4 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 4 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
4 Ekim'de yaşanan olaylar
23 - Çin'in başkenti Şian'da çıkan köylü isyanında İmparator Wang Mang linç edildi.
1227 - Endülüs Hükümdarı Abdullah el Adil suikasta uğradı.
1535 - İncil'in ilk eksiksiz İngilizce çevirisi Anvers şehrinde basıldı.
1582 - Papa XIII. Gregorius, Gregoryen takvimi benimsedi. Eski Jülyen takvimine 10 gün eklendiği için bir sonraki gün 15 Ekim 1582 olarak kabul edildi.
1675 - Hollandalı bilim insanı Christiaan Huygens, cep saatinin patentini aldı.
1824 - 1821'de kazanılan bağımsızlığın ardından Meksika'da ilk anayasa ilan edildi.
1830 - Belçika Krallığı, Hollanda Birleşik Krallığı'ndan ayrıldı.
1853 - Osmanlı'nın Rusya'ya savaş ilan etmesiyle Kırım Savaşı başladı.
1883 - İstanbul'u Paris'e bağlayan Orient Express ilk seferine çıktı.