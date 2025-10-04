  1. Ekonomim
  Tarihte bugün: 4 Ekim

Tarihte bugün: 4 Ekim

4 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 4 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

4 Ekim'de yaşanan olaylar

23 - Çin'in başkenti Şian'da çıkan köylü isyanında İmparator Wang Mang linç edildi.

1227 - Endülüs Hükümdarı Abdullah el Adil suikasta uğradı.

1535 - İncil'in ilk eksiksiz İngilizce çevirisi Anvers şehrinde basıldı.

1582 - Papa XIII. Gregorius, Gregoryen takvimi benimsedi. Eski Jülyen takvimine 10 gün eklendiği için bir sonraki gün 15 Ekim 1582 olarak kabul edildi.

1675 - Hollandalı bilim insanı Christiaan Huygens, cep saatinin patentini aldı.

1824 - 1821'de kazanılan bağımsızlığın ardından Meksika'da ilk anayasa ilan edildi.

1830 - Belçika Krallığı, Hollanda Birleşik Krallığı'ndan ayrıldı.

1853 - Osmanlı'nın Rusya'ya savaş ilan etmesiyle Kırım Savaşı başladı.

1883 - İstanbul'u Paris'e bağlayan Orient Express ilk seferine çıktı.

1895 - İlk Amerika Açık Golf Turnuvası, Rhode Island eyaletinde Newport şehrinde düzenlendi.

1904 - Almanya ile Osmanlı Devleti arasında telgraf anlaşması imzalandı.

1905 - Orville Wright, uçakla 33 dakika havada kalarak, uçakla ilk uçan adam unvanını kazandı.

