Tarihte bugün: 4 Eylül
4 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 4 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
4 Eylül'de yaşanan olaylar
476 - Batı Roma İmparatorluğu'nun son Hükümdarı Romulus Augustus, kendisini İtalya Kralı olarak ilân eden Germen şefi Odoacer tarafından tahttan indirilince, Batı Roma İmparatorluğu sona erdi.
1521 - İlyaki Kuşatması: Kara Mahmut Reis tarafından gerçekleştirilen kuşatma sonucunda İlyaki adası fethedildi.
1781 - Los Angeles, İspanyollar tarafından bölgeye yerleştirilen insanlarca kuruldu.
1870 - Fransa'da, III. Cumhuriyet ilan edildi.
1885 - Self-servis, ilk defa New York'ta uygulanmaya başlandı.
1886 - Yaklaşık 30 yıl süren savaşlardan sonra, Apaçi lideri Geronimo, Arizona'da teslim oldu.
1888 - George Eastman, Kodak adını ticarileştirdi ve makaralı film kullanan kamerasının patentini aldı.
1919 - Gazi Mustafa Kemal, Sivas Kongresi'ni açtı.
1922 - Türk Kurtuluş Savaşı'nda Türk Ordusu, Yunan İşgali altındaki Sarıgöl, Buldan ve Bigadiç'i geri aldı.
1932 - Dünya Barış Konferansı Viyana'da toplandı.
1935 - İstanbul telefon şirketi, Hükûmet adına işletilmeye başlandı.
1936 - Birleşik Krallık Hükümdarı VIII. Edward, İstanbul'da Atatürk'ü ziyaret etti.
1939 - Tüm gıda maddelerine ihraç yasağı kondu.
1941 - II. Dünya Savaşı: İlk kez bir ABD gemisi, bir Alman denizaltısının hücumuna uğradı. Geminin adı USS Greer'di.
1944 - Adolf Hitler, Doğu Prusya'daki Rastenburg yakınlarındaki karargahında Japon büyükelçisi Hiroshi Oshima'yı karşıladı.
1944 - II. Dünya Savaşı'nda müttefikler, Brüksel ve Anvers'i ele geçirdi.
1950 - Türkiye'de Hasbi Tembeler olarak bilinen Beetle Bailey çizgi dizisi ilk kez çizgi bant olarak yayımlandı.
1956 - Depolama aygıtı olarak manyetik disk kullanan ilk ticari bilgisayar olan "IBM RAMAC 305" tanıtıldı.
1957 - Afroamerikan sivil haklar hareketi: -Little Rock Krizi- Arkansas Valisi, siyahi öğrencilerin Merkez Lisesi'ne kayıt yaptırmalarına engel olabilmek için Ulusal Muhafızlar'ı göreve çağırdı.
1963 - İsviçre Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, İsviçre'nin Dürrenasch şehri yakınlarında düştü; 80 kişi öldü.