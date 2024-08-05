Tarihte bugün: 5 Ağustos
5 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 5 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
5 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1583 - Humphrey Gilbert, günümüzdeki ismi Newfoundland olan, Kuzey Amerika'daki Newfoundland Kolonisi adlı ilk İngiliz kolonisini kurdu.
1858 - ABD ile Avrupa arasında ilk transatlantik kablo çekildi.
1882 - Japonya'da sıkıyönetim ilan edildi.
1895 - Alman politik filozof Friedrich Engels hayatını kaybetti.
1884 - New York Limanı'nın girişindeki Özgürlük Anıtı'nın ilk taşı konuldu.
1897 - Edison, ilk reklam filmini üretti.
1912 - Padişah Sultan Reşat, Meclis-i Mebûsan'ı feshetti ve 14 Mayıs 1914'e kadar kadar Osmanlı Meclisi toplanamadı.
1914 - Cleveland, Ohio'da, ilk elektrikli trafik ışıkları hizmete girdi.
1920 - Pozantı'da Mustafa Kemal'in katılımıyla bir kongre gerçekleştirildi.
1921 - Gazi Mustafa Kemal, Türk Orduları Başkomutanlığı'na seçildi.
1927 - New York'ta Sacco-Vanzettti'nin ölüm cezasına çarptırılmalarına karşı gösteriler yapıldı. İtalyan asıllı Amerikalı anarşistler Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti işlemedikleri soygun ve cinayet suçlarından 1921'de ölüme mahkum edilmişlerdi.
1940 - II. Dünya Savaşı'nda Letonya, Sovyetler Birliği himayesine girdi.
1945 - Fransa'nın Cezayir katliamı olayında 45 bin Cezayirli katledildi.
1949 - Ekvador'da deprem oldu. 50 köy yıkıldı, 6000'den fazla kişi öldü.
1960 - Burkina Faso, (eski adıyla Yukarı Volta), Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.
1962 - Nelson Mandela hapse girdi. 1990 yılında serbest kaldı.