Tarihte bugün: 5 Aralık

5 Aralık'ta yaşanan olaylar

1360 - İlk frank, İngilizlerce esir alınan Fransa Kralı II. Jean'ın fidyesini ödemek üzere Compiègne'de basıldı. Ağırlığı 3.88 gramdı ve bir yüzünde haç diğer yüzünde ise ata binmiş II. Jean tasviri vardı.

1492 - Kristof Kolomb, Hispanyola adasını keşfetti.

1904 - Japonlar, Port Arthur’da Rus donanmasını yok etti.