Tarihte bugün: 5 Eylül
5 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 5 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
5 Eylül'de yaşanan olaylar
1669 - Girit, Osmanlı İmparatorluğu'nca ilhak edildi.
1698 - Rus Çarı I. Petro, ülkesini batılılaştırma çabalarının bir parçası olarak, din adamları ve köylüler dışında sakal bırakan her erkeğe özel bir vergi yükümlülüğü getirdi.
1795 - ABD ile Osmanlı İmparatorluğu arasında, ABD'yi yıllık vergiye bağlayan ABD - Osmanlı Sözleşmesi imzalandı.
1800 - Napolyon Bonapart, Malta Adası'nı İngiltere'ye bıraktı.
1839 - Çin'le İngiltere arasındaki I. Afyon Savaşı başladı.
1882 - İngiltere futbol kulübü olan Tottenham Hotspur FC kuruldu.