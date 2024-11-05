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Tarihte bugün: 5 Kasım

5 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 5 Kasım’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 5 Kasım - Sayfa 1

5 Kasım'da yaşanan olaylar

1138 - Lý Anh Tông, 37 yıllık bir saltanata başlayarak iki yaşında Vietnam imparatoru olarak tahta çıktı.

1499 - Jehan Lagadeuc tarafından 1464'te Tréguier'de yazılan Catholicon Yayını; bu ilk Bretonca sözlük ve aynı zamanda ilk Fransızca sözlüktür.

1556 - Hindistan'daki Babür İmparatorluğu, II. Panipat Zaferi'ni kazanarak eski gücüne kavuştu. Tahtta hak iddia eden Hemu, Ekber Şah'ın veziri Bayram Han tarafından yenildi ve Babür Hanedanının fetret devri sona erdi.

1605 - Guy Fawkes İngiltere'de Westminster Sarayı'nı havaya uçurmaya kalkıştı. Fawkes ve arkadaşları idam edildi.

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Tarihte bugün: 5 Kasım - Sayfa 2

1638 - IV. Murat komutasındaki Osmanlı ordusu, Musul'a girdi.

1757 - Prusya Kralı II. Friedrich, Yedi Yıl Savaşları'nda Fransa'yı, Rosbach'da yendi.

1780 - Albay LaBalme komutasındaki Fransız-Amerikan kuvvetleri Miami Şefi 'Little Turtle' tarafından yenildi.

1840 - Afganistan, İngilizlere teslim oldu.

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Tarihte bugün: 5 Kasım - Sayfa 3

1854 - İngiliz-Fransız Birleşik Donanması Kırım Savaşı'nda Rus donanmasını yenilgiye uğrattı.

1895 - Rochester, New York'tan George B. Selden, benzinle çalışan otomobil için ilk ABD patentini aldı.

1898 - Negrese milliyetçileri, İspanyol yönetimine karşı ayaklandı ve kısa ömürlü Negros Cumhuriyeti'ni kurdu.

1911 - 29 Eylül 1911'de Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan ettikten sonra; İtalya, Trablus ve Sirenayka'yı ilhak etti.

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Tarihte bugün: 5 Kasım - Sayfa 4

1912 - ABD Başkanlık seçimlerini Woodrow Wilson kazandı.

1914 - Birleşik Krallık ve Fransa, Osmanlı İmparatorluğuna savaş ilan etti.

1914 - Kıbrıs'ın yönetimi, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Birleşik Krallık'a geçti.

1919 - Gaziantep, Fransız kuvvetleri tarafından işgal edildi.

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