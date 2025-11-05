Tarihte bugün: 5 Kasım

5 Kasım'da yaşanan olaylar

1138 - Lý Anh Tông, 37 yıllık bir saltanata başlayarak iki yaşında Vietnam İmparatoru olarak tahta çıktı.

1499 - Jehan Lagadeuc tarafından 1464'te Tréguier'de yazılan Catholicon Yayını; bu ilk Bretonca sözlük ve aynı zamanda ilk Fransızca sözlüktür.

1556 - Hindistan'daki Babür İmparatorluğu, II. Panipat Zaferi'ni kazanarak eski gücüne kavuştu. Tahtta hak iddia eden Hemu, Ekber Şah'ın veziri Bayram Han tarafından yenildi ve Babür Hanedanının fetret devri sona erdi.