Tarihte bugün: 5 Temmuz
5 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 5 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
5 Temmuz'da yaşanan olaylar
1687 - Isaac Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica adlı eserini yayımladı.
1770 - Rus ve Osmanlı Donanmaları arasında Çeşme Muharebesi gerçekleşti. Rus Donanması, Osmanlı Donanması'nı tamamen yok etti.
1811 - Venezuela, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1830 - Fransa, Cezayir'i işgal etti.
1921 - İtalyan Birlikleri, Antalya'dan tamamen çekildi.
1924 - VIII. Olimpiyat Oyunları, Paris'te başladı. 42 ülkenin katıldığı Olimpiyat Oyunları'na; Almanya, Fransa ile ilgili sorunları nedeniyle katılmadı.
1932 - Portekiz'de faşist rejimin başkanlığına Antonio de Oliveria Salazar getirildi.
1938 - Türk Birlikleri Hatay'a girdi. Fransızların 1936'da ilan ettiği sıkıyönetim kaldırıldı.
1939 - Valilerin CHP il başkanlığı görevlerine son verildi.
1939 - Enver Paşa'nın çocuk ve torunlarının Türk vatandaşlığına alınmalarına ve yurda dönmelerine izin veren yasa çıktı.
1940 - II. Dünya Savaşı: Birleşik Krallık ve Vichy Fransası, karşılıklı olarak diplomatik ilişkilerini kestiler.
1941 - II. Dünya Savaşı: Alman Birlikleri, Dinyeper Nehri'ne ulaştılar.
1946 - Fransız modacı Louis Réard, Paris'te "Bikini" adını verdiği iki parçalı mayoyu tanıttı. Mayonun adı, ABD'nin atom bombası denemeleri yaptığı Pasifik'teki Bikini Adası'ndan geliyordu.
1950 - Kore Savaşı: Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore Birlikleri arasındaki ilk çarpışmalar.
1954 - BBC, ilk televizyon haber bültenini yayınladı.
1954 - Elvis Presley, ilk şarkı kaydını gerçekleştirdi.