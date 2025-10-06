  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 6 Ekim

Tarihte bugün: 6 Ekim

6 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 6 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 6 Ekim - Sayfa 1

6 Ekim'de yaşanan olaylar

1790 - İsviçreli bilim insanı Johann Jacob Schweppe, Londra'da daha sonra "Schweppes" markasını oluşturacak ilk soda üretimini gerçekleştirdi.

1860 - II. Afyon Savaşı'nda İngiliz ve Fransız orduları Çin'in başkenti Pekin'e girdi.

1875 - Ramazan Kararnamesi: Padişah Abdülaziz, Osmanlı'nın dış borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı.

1 | 11
Tarihte bugün: 6 Ekim - Sayfa 2

1889 - Paris'teki ünlü revü bar "Moulin Rouge", halka ilk kez kapılarını açtı.

1889 - Thomas Edison, ilk hareketli resim gösterimini gerçekleştirdi.

1907 - İstanbul'da ilk otomobil Beyoğlu'nda görüldü.

2 | 11
Tarihte bugün: 6 Ekim - Sayfa 3

1908 - Türklerle Yunanlar arasındaki 10 yıllık iç savaşın ardından Girit Devleti, Yunanistan'a katılma kararı aldı.

1910 - Eleftherios Venizelos, Yunanistan Başbakanı seçildi. (7 başbakanlığın ilki)

1917 - Mustafa Kemal, 7. Ordu Komutanlığı'ndan istifa ettiğini Enver Paşa'ya bildirdi.

3 | 11
Tarihte bugün: 6 Ekim - Sayfa 4

1920 Bütün Buhara Halk Vekilleri toplanarak I. Bütün Buhara Kurultayını gerçekleştirmişlerdir (6-8 Ekim)

1923 - Amerikalı astronom Edwin Hubble, Andromeda Galaksisini keşfetti.

1923 - Damat Ferit Paşa, Fransa'nın Nis kentinde öldü.

4 | 11