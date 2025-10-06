Tarihte bugün: 6 Ekim
6 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 6 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
6 Ekim'de yaşanan olaylar
1790 - İsviçreli bilim insanı Johann Jacob Schweppe, Londra'da daha sonra "Schweppes" markasını oluşturacak ilk soda üretimini gerçekleştirdi.
1860 - II. Afyon Savaşı'nda İngiliz ve Fransız orduları Çin'in başkenti Pekin'e girdi.
1875 - Ramazan Kararnamesi: Padişah Abdülaziz, Osmanlı'nın dış borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı.
1889 - Paris'teki ünlü revü bar "Moulin Rouge", halka ilk kez kapılarını açtı.
1889 - Thomas Edison, ilk hareketli resim gösterimini gerçekleştirdi.
1907 - İstanbul'da ilk otomobil Beyoğlu'nda görüldü.
1908 - Türklerle Yunanlar arasındaki 10 yıllık iç savaşın ardından Girit Devleti, Yunanistan'a katılma kararı aldı.
1910 - Eleftherios Venizelos, Yunanistan Başbakanı seçildi. (7 başbakanlığın ilki)
1917 - Mustafa Kemal, 7. Ordu Komutanlığı'ndan istifa ettiğini Enver Paşa'ya bildirdi.