  Tarihte bugün: 6 Eylül

Tarihte bugün: 6 Eylül

6 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 6 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

6 Eylül'de yaşanan olaylar

394 - Doğu Roma ile Batı Roma arasındaki Frigidus Muharebesi sona erdi.

1422 - II. Murad, İstanbul Kuşatması'nı sona erdirdi.

1901 - ABD'nin 25. Başkanı olan William McKinley, Leon Czolgosz adlı bir anarşist tarafından Buffalo, New York'ta suikasta uğradı. McKinley, 14 Eylül'de öldü ve yerine yardımcısı Theodore Roosevelt geçti.

1914 - I. Dünya Savaşı: I. Marne Muharebesi başladı ve Alman Ordusu'nun, Fransız-İngiliz Ordusu'na yenilgisiyle sonuçlandı.

1915 - Bulgaristan, İttifak Devletleri'yle antlaşma imzaladı ve I. Dünya Savaşı'na dahil oldu.

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı-(Balıkesir'in Kurtuluşu): Türk Ordusu, Yunan İşgali altındaki Balıkesir, Bilecik ve İnegöl'e girdi.

1930 - Arjantin'in radikal Başkanı Hipolito İrigoyen, askerî darbeyle devrildi.

1939 - Erzurum'a ilk tren girdi.

