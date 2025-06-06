Tarihte bugün: 6 Haziran
6 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 6 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
6 Haziran'da yaşanan olaylar
1388 - Köln Üniversitesi kuruldu.
1523 - İsveç Bağımsızlık Savaşı sonucunda, İsveç Krallığı bağımsızlığını ilan etti.
1808 - Joseph Bonaparte, İspanya Kralı oldu.
1844 - Mezhepsiz ve ruhban sınıfına bağlı olmayan, küresel bir Hristiyan örgütü olan (YMCA-Young Man Christian Association) kuruldu.
1861 - Bettino Ricasoli, İtalya Başbakanı olarak göreve başladı.
1919 - İstanbul'daki İngiliz Kuvvetleri Komutanı General George Milne, Harbiye Nezareti'ne yazı göndererek, Mustafa Kemal Paşa'nın geri çağrılmasını istedi.