Tarihte bugün: 6 Kasım
6 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 6 Kasım’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
6 Kasım'da yaşanan olaylar
1860 - Abraham Lincoln, ABD başkanı seçildi.
1913 - Hint lider Mahatma Gandhi tutuklandı.
1917 - Finlandiya, Rus İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.
1918 - Çanakkale Boğazı, İngiliz ve Fransızlarca işgal edildi.
1919 - Zyatkiv Anlaşması imzalandı.
1923 - Amerikalı Jacob Schick, ilk elektrikli tıraş makinesinin patentini aldı.
1923 - Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu kuruldu.
1928 - Herbert C. Hoover, ABD Başkanı seçildi.
1931 - İstanbul'da dolmuşlarda sarı-siyah damalı bant uygulaması başlatıldı.
1936 - İzmit'te kâğıt ve karton fabrikası açıldı.
1937 - İtalya, Almanya ile Japonya arasındaki anti-komünist pakta katıldı.
1943 - II. Dünya Savaşı sürerken Rusya, Kiev şehrini Almanlardan geri aldı. Almanlar çekilirken Şehrin birçok tarihi binasını yerle bir etmişti.
1944 - ABD'nin "Hanford Atomik Tesisleri"'nde plütonyum üretimi mümkün oldu. Bu plütonyum daha sonra Japonya'nın Nagasaki şehrine atılacak olan Şişman Adam kod adlı atom bombası'nın yapımında kullanılacaktır.
1955 - Kayseri Şeker Fabrikası'nda üretime başlandı.
1971 - İstanbul Kültür Sarayı'nın adı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) olarak değiştirildi.
1971 - ABD Atom Enerji Komisyonu AEC, Alaska'nın Aleut takımadalarında bulunan Amchitka adasında Cannikin kod adı verilen ABD'nin en büyük yer altı hidrojen bombası denemesini yaptı.