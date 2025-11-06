Tarihte bugün: 6 Kasım
6 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 6 Kasım'da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
6 Kasım'da yaşanan olaylar
1577 – 1577 Büyük Kuyruklu Yıldızı'nın Dünya'dan kaydedilen ilk gözlemi Meksika'daki Aztek gökbilimciler tarafından gerçekleştirildi, ardından 7 Kasım'da İtalya'dan ve 8 Kasım'da Japonya'dan raporlar geldi. Gökbilimci Tycho Brahe, Güneş Sistemi'nden ayrılmadan önce 13 Kasım'dan 26 Ocak'a kadar kuyruklu yıldızı izlemiştir.
1860 - Abraham Lincoln, ABD başkanı seçildi.
1913 - Hint lider Mahatma Gandhi tutuklandı.
1917 - Finlandiya, Rus İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.
1918 - Çanakkale Boğazı, İngiliz ve Fransızlarca işgal edildi.
1919 - Zyatkiv Anlaşması imzalandı.
1923 - Amerikalı Jacob Schick, ilk elektrikli tıraş makinesinin patentini aldı.
1923 - Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu kuruldu.
1928 - Herbert C. Hoover, ABD Başkanı seçildi.