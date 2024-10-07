Tarihte bugün: 7 Ekim
7 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 7 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
7 Ekim'de yaşanan olaylar
1337 - İngiltere Kralı III. Edward'ın, Fransa tahtında hak iddia etmesiyle 116 yıl sürecek Yüz Yıl Savaşları başladı.
1571 - Osmanlı, Haçlı Donanması'na karşı İnebahtı Deniz Savaşında yenilerek yükselme döneminde ilk savaş kaybını yaşadı.
1737 - Yüksekliği 13 metreyi bulan dalgalar, Bengal'de (Hindistan) 300.000 kişinin ölümüne yol açtı.
1769 - İngiliz kaşif Kaptan Cook, Yeni Zelanda'yı keşfetti.
1806 - Karbon kağıdının patenti Birleşik Krallık'ta alındı.
1826 - Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk demiryolu hattı Massachusetts'te hizmete girdi.
1879 - Alman İmparatorluğu ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında İkili İttifak kuruldu.
1897 - Rusya'daki komünist Yahudi işçilerin derneği Bund kuruldu.
1913 - Amerikalı iş insanı Henry Ford, üretimde yürüyen bant tekniğini kullanmaya başladı.
1919 - Faaliyetini sürdüren en eski havayolu şirketi KLM, Hollanda'da kuruldu.
1920 - T.C. Resmi Gazete kuruldu.
1922 - Şile'nin (İstanbul) İngiliz işgalinden kurtuluşu.
1926 - İtalya'da Mussolini önderliğindeki Faşist Parti Devlet Partisi olduğunu açıkladı; her türlü muhalefet yasaklandı.
1928 - İstanbul'da tramvay işçileri greve başladı. Grev 8 gün sürdü.
1940 - Nazi Almanyası, Romanya'yı işgal etti.
1949 - Doğu Almanya kuruldu.
1950 - Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tibet'e girdi
1952 - Barkodun patenti alındı.
1954 - Suna Kan, Cenevre'de yapılan uluslararası keman yarışmasında birinci oldu.
1954 - Türkiye Komünist Partisi davası sonuçlandı. 131 sanık, 1 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.